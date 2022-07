Al járen verkoopt Daan wijn in zijn kledingzaak, tot er handhaver langskomt: ‘Het voelt krom’

Plots stond er handhaving op de stoep, vertelt de mede-eigenaar van de herenmodezaak, Daan Degenaar. ,,Wij waren verbaasd. We verkopen al zo’n vijf jaar wat wijnen, naast de kleding, en hebben daar nooit iets over gehoord. Ineens stapten ze bij ons binnen en kregen we een waarschuwing, omdat wat we doen niet mag. Als we de wijn zouden blijven verkopen, riskeerden we een boete van 1000 euro per dag.’’