Al je vuilnis weer in de vuilnisbak mikken en toch beter afval scheiden? Het lijkt te werken in Utrecht

MET VIDEO Anita staat plotseling oog in oog met een wolf: ‘Ruim anderhalve kop groter dan mijn herders’

Ze heeft het eerst niet in de gaten. Maar na tien tellen dringt het tot Anita Moerman door: het dier dat nieuwsgierig naar haar staat te kijken is een wólf. Toch is ze geen moment bang geweest, 's ochtends in de Zeisterbossen. ,,Daar had ik geen enkele reden voor.”