Albert Faber (37) was bepaald niet de overloper die hij leek en dat wordt nu in Zeist herdacht

Zeist onthult deze maand opnieuw een serie gedenksteentjes aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag gebeurde dat voor twee Joodse zussen uit Austerlitz en voor de Fries die in hun huis aan de Traayweg ging wonen. Iemand die bepaald niet de collaborateur was die hij op het eerste gezicht leek. Later deze week worden nog eens twee jonge verzetsmensen nog geëerd.

Het huis op nummer 2 is er niet meer. Daarom werd een paaltje in het bos geplaatst met daarbij het verhaal van de dames Leonora en Jeannette Kuijt en die van Albert Faber.

Vanaf het voorjaar van 1942 werden Joden in heel Nederland gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Velen gaven gehoor aan die oproep, zonder te kunnen voorzien wat hun lot zou zijn. Zo vertrokken ook de zussen Kuijt naar de hoofdstad. Om in het Duitse concentratiekamp Bergen Belsen, net als 70.000 anderen, uiteindelijk de dood te vinden.

Heel gebruikelijk was het dat een door Joden achtergelaten woning snel weer werd betrokken. Meestal door iemand die op zijn minst Duits-gezind was. Het was dan ook de Fries Albert Faber (toen 35), lid van de Wehrmacht, en zijn vrouw Jeltje en vier kinderen, die het huis betrokken.

Chauffeur

Als Rode kruis-soldaat (in militaire dienst en studerend voor militair arts) verleende hij al met gevaar voor eigen leven hulp na het bombardement op Rotterdam. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 zou hij op verzoek van enkele Nederlandse landmachtofficieren in dienst treden van de Duitse Wehrmacht. Wat hij ook deed, ondanks alle kritiek uit zijn omgeving.

Als chauffeur en tolk (Frans-Duits) leidde Faber konvooien en munitietransporten. Zo kon hij in Frankrijk militaire objecten fotograferen en in Joodse ghetto’s in Polen beelden maken van door de Duitsers gepleegde wreedheden. Ook was hij verantwoordelijk voor het laten ontsporen van minstens twintig treinen en de aanval op diverse konvooien.

Gewond

Door een geallieerde luchtaanval in Frankrijk raakte Albert ernstig gewond. Hij keerde terug naar huis, waar hij een gedeserteerde Duitse militair in huis nam. Lang bleef zijn werk onopgemerkt. Toch werd Faber eind 1944 opgepakt en korte tijd later in Amsterdam gefusilleerd. Inmiddels ligt Faber begraven op de erebegraafplaats in Loenen.

Op 9 december werd in Austerlitz ook al een gedenkplek onthuld. Toen voor het gezin Löwenthal uit Enschede, dat ondergedoken zat op landgoed Wallenburg. Vader Gerd, handelaar in baby-artikelen, stierf op een onbekende plek in Midden-Europa: 32 jaar oud. Echtgenote Diena en kinderen Eric en Ralph werden vermoord in Auschwitz, 31, 3 en 1 jaar oud.

Leerlingen in verzet

Komende week staat de onthulling van twee gedenksteentjes op de Prof. Lorentzlaan nog op stapel. Die zijn ter herinnering aan Itos en Fred Hoogendoorn, 17 en 15 jaar oud en leerlingen van het Christelijk Lyceum, toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Ze raakten allebei betrokken bij het verzet.

Zo hielp Itos onder meer bij het in brandsteken van het clubgebouw van de jeugdafdeling van de NSB en het verzamelen van gegevens over Duitse Flakopstellingen bij de Krakeling. Fred raakte door zijn hobby fotograferen, betrokken bij het vervalsen van officiële papieren. Samen waren ze betrokken bij de publicatie en verspreiding van een illegaal verzetsblad.

In augustus 1944 kwamen de broers na hun arrestatie terecht in concentratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg, waar Fred om het leven kwam. Itos overleefde, maar hielde er het concentratiekampsyndroom aan over. Aan hem werd in 1981 het Verzetsherdenkingskruis toegekend.

