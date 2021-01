Alberto bewaart de jurken van de bijna-bruiden van 2020: 'Een paar coronakilo's is helemaal niet erg als het tóch zo ver is’

Anne (43) gaat het liefst magneetvis­sen op de Oudegracht: ‘Hier is elke worp raak’

26 januari Ecoloog Anne Nijs (40) is sinds kort een fanatiek magneetvisser. Anne: ,,Ik ben er in het najaar mee begonnen. Mijn kinderen (9, 7 en 5) hebben me aangestoken. Het is perfect voor deze tijd. Thuis is het soms zo saai, even eruit. Je bent lekker buiten, lekker in beweging. Ik ga een paar keer per week…’’