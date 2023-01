Aldi dreigt gemeente met claims als Nieuwegeinse noodsupermarkt deuren moet sluiten

Als de tijdelijke Aldi-supermarkt in de Nieuwegeinse nieuwbouwwijk Blokhoeve dicht moet, gaat de Duitse supermarktketen alle kosten verhalen op de gemeente Nieuwegein. En ook de bouw van 130 sociale huurwoningen zou dan in gevaar kunnen komen.

Aldi ging er donderdag tijdens een kort geding met gestrekt been in. De gemeente eiste dat de winkel zich houdt aan een rechterlijke uitspraak dat de noodsuper dicht moet. Dat volgt uit het feit dat andere supermarkten succesvol naar de rechter stapten omdat zij geen eerlijke kans kregen om de noodsupermarkt te exploiteren.

Nieuwegein betaalt na die rechterlijke uitspraak per dag een dwangsom van duizenden euro’s als de supermarktdeuren geopend zijn. Deze week werd daarom met dranghekken gepoogd de winkel tot sluiting te dwingen, maar Aldi-filiaalmedewerkers verhinderden dat.

De supermarkt zei ronduit verrast te zijn dat het nu de gemeente is die Aldi daagt en verwijt dat er te vroeg gebouwd is en de deuren te snel zijn geopend. ,,We kregen altijd ruim baan.’’ De gemeente gunde Aldi -‘als enige serieuze kandidaat’- een noodsuper, omdat het supermarktconcern bouwgrond had in plangebied Blokhoeve waar een woningcorporatie de mogelijkheid krijgt om sociale huurwoningen te bouwen.

De Aldi stelde wel als voorwaarde dat er een tijdelijk filiaal mocht worden ingericht. Om alvast een klantenkring op te bouwen, zodat het definitieve Aldi-filiaal straks hogere omzetten draait. De claims waar Aldi mee schermt liegen er niet om. ,,We hebben 2,1 miljoen in het pand geïnvesteerd, hebben veertien personeelsleden rondlopen. De winkelvoorraad kunnen we niet naar elders overhevelen in verband met de houdbaarheid.’’ En Aldi wil de deal over de sociale huurwoningen herberekenen.

De rechter in kort geding velde nog geen vonnis over de eis van de gemeente Nieuwegein (winkelsluiting op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag), zodat de noodsupermarkt in elk geval tot de uitspraak –uiterlijk op 19 januari – open blijft.

