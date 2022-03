Aleid (71) neemt van de rijken en geeft aan de armen: ‘Je zal maar niks hebben’

column Jerry: ‘Als je vastloopt in de onverschil­lig­heid van anderen, wordt een kleine irritatie snel een kwelling’

Kijk, hij had natuurlijk een punt, de student die gisteren in het AD opmerkte dat je een mooi leven hebt, als een foutgeparkeerde fiets op de stoep je grootste probleem is. En in de Zeeheldenbuurt, een van de chicste wijkjes van Utrecht, zullen de maatschappelijke problemen het niveau van ergernis inderdaad niet snel overstijgen.

30 maart