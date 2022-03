Alina (57) staat klaar om voor vluchtelingen te tolken: ‘Goeiemorgen klinkt in het Oekraïens als vies woord’

Alina (haar achternaam houdt ze liever buiten de publiciteit) woont nog maar net in Houten. Maar ze leeft al 22 jaar in Nederland. Geboren werd ze in west-Oekraïne. Kennissen uit die streek wonen nu al een paar weken bij haar in huis. Een echtpaar met twee kinderen. Het meisje van vier gaat komende week in Houten naar school. Het is de bedoeling dat Alina er ook gaat tolken. De jongen in het gezin is dertien. Hij krijgt online les. Vanuit Oekraïne, zolang het nog kan. ,,Hij ziet zijn klasgenoten nog elke dag.’’