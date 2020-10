Alisa (33) moet van het UWV ineens haar aangepaste bus inleveren: ‘Nu ben ik de dupe van hun fout’

Vroeger donker, dus topdrukte bij fietsenma­kers: iedereen wil snel nog licht op zijn fiets

27 oktober Fietsenmakers in de regio Utrecht worden platgebeld door klanten die hun fietsverlichting willen laten maken. Door de coronacrisis pakken mensen steeds vaker de fiets in plaats van het openbaar vervoer. Het is nu vroeg donker, hoog tijd om te checken of je fietsverlichting het nog doet.