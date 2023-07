Alle 140.000 Utrechtse bomen verdienen een eigen naam, vindt Luca: ‘Dan worden ze minder snel gekapt’

Belg (25) overvalt Kruidvat met vleesmes en moet 3,5 jaar cel in, dát was ook zijn plan: ‘Daar ben ik veilig’

De Belgische overvaller (25) die met een groot vleesmes een overval pleegde op het Kruidvat-filiaal in Utrecht moet 3,5 jaar de cel in. Dat hij de gevangenis in hoeft, vindt hij echter zelf niet erg. Hij wílde namelijk de cel in, en pleegde naar eigen zeggen daarom ook de gewelddadige winkeldiefstal. ,,De gevangenis is de enige plek waar ik veilig ben.”