Alle regionale kampioenen en degradanten zijn bekend: dit is het overzicht van het amateurvoetbal

Barendrecht-GVVV 3-4 (2-1)

1-0 Joey Jongman, 1-1 Genrich Sillé, 2-1 en 3-1 Jongman, 3-2, 3-3 en 3-4 Byron Burgering

Een duel waar nog lang over nagepraat gaat worden en dan vooral in Nijkerk. Want niet Sparta Nijkerk maar Barendrecht plaatst zich voor de nacompetitie. Nijkerk lag bij Staphorst (1-1) door de 3-1 achterstand van GVVV - al zeker van nacompetitie - in de slotfase op koers voor het toetje, maar Barendrecht liet het in de laatste vijf minuten tegen GVVV lopen: 3-4. Daardoor pakt GVVV de derde periode, neemt Barendrecht de periode over van kampioen ACV en staat Sparta Nijkerk met lege handen. Al krijgt de wedstrijd in Barendrecht nog een staartje, want de Nijkerk hebben beroep aangetekend.