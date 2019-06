Alleen Máxima houdt het droog bij kletsnatte opening vernieuwd militair ziekenhuis in Utrecht

Organisa­tie voor kinderop­vang onder vuur: ‘Bij Kidsplus wordt structu­reel gerotzooid’

9:15 Gevaarlijke situaties voor kinderen, tienduizenden euro’s aan dwangsommen, illegale buitenschoolse opvang, een vestiging die op last van de gemeente acuut op slot gaan. Kinderopvangorganisatie Kidsplus – met 27 locaties in Nederland, waaronder in Houten, Nieuwegein, Veenendaal en tot voor kort in Bilthoven – zit in de problemen. Wat is er aan de hand? ,,Bij Kidsplus wordt structureel gerotzooid. Dat moet je niet laten dooretteren tot het echt misgaat.”