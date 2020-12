Allermooiste Sintcadeau voor José en Gert (69): camper na negen maanden terug uit Marokko in Driebergen

Geen uitkering, maar een basisbaan als parkbeheer­der of hulp op school

4 december De gemeente Utrecht trekt niet zonder meer geld uit voor tientallen banen voor Utrechters die moeilijk aan het werk kunnen komen. Wethouder Voortman (GroenLinks) wil eerst onderzoeken of er bedrijven of organisaties in de stad zijn die mee willen doen aan het realiseren van zogenoemde basisbanen.