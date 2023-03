‘Alles afgeven, alles afgeven’: vanuit het niets wordt Jeroen van fiets geslagen en kijkt hij in loop van pistool

Zelfs achter in de kleding­kast vonden dochters van Peter schilderij­en, nu geven zij ze allemaal weg

Honderden schilderijen treffen de zussen Mieke en Inez aan als ze het huis van hun ouders leeghalen. Achter in de kledingkast, op zolder, in het atelier van hun vader Peter Hogervorst (86), in de trapkast en aan iedere muur in elke kamer. ,,Breng ze niet naar de kringloop’’, had hij zijn dochters gevraagd. En ze hadden het hem beloofd. Dus geven ze alle kunstwerken van hun vader gratis weg.