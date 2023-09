Alles moet weg bij de veiling van De Leckere: ‘We zijn platgebeld door etikettenverzamelaars’

Aantal inwoners Utrecht gaat fors toenemen: provincie vraagt kabinet extra steun om groei mogelijk te maken

Extra fietspaden, buslijnen, rails. Het is in de provincie Utrecht allemaal hard nodig om de verwachte bevolkingsgroei in goede banen te kunnen leiden. Het provinciebestuur voorziet de komende decennia een forse toename van het inwonertal en vraagt het Rijk om investeringen om extra woningbouw mogelijk te maken.