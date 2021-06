Alles opruimen in Leersum duurt nog twee weken, meeste wegen en fietspaden begaanbaar

Een metro onder de Utrechtse binnenstad door: dit is waarom het zou kunnen

19 juni Concreet is het nog lang niet, maar een ondergrondse metro of tram in de Utrechtse binnenstad komt steeds meer in beeld. Volgens het stadsbestuur biedt een tunnel voor het openbaar vervoer ‘kansen’. Luchtfietserij, of misschien wel een serieuze optie in de toekomst?