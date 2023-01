Almeerder (17) die explosief plaatste in Leidsche Rijn verdacht van poging moord

De schade en schik waren groot

Tien dagen later was het weer raak en werd een 16-jarige Amsterdammer aangehouden. De schade was groot en de schrik in de buurt ook, net als bij het eerste incident. De knal, midden in de nacht, was tot ver in de omtrek te horen. Hulpdiensten vervoerden de verdachte - die vlak bij de woning was gevonden - met spoed naar het ziekenhuis omdat hij zwaar gewond was geraakt aan zijn voet.