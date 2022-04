Als eerste stad van Nederland heeft Utrecht nu zijn eigen champagne: ‘Niet alléén voor oud en nieuw’

Utrechtse Heuvelrug belooft beterschap in het informeren van buurten over zonnevel­den

In een evaluatie over het proces rond zonnevelden heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug beterschap beloofd bij het informeren van buurten over de mogelijke bouw van zonnevelden. De tijd om inwoners voldoende te informeren was te kort, stelt wethouder Ron Jorg. De volgende keer neemt de gemeente meer tijd is de belofte.

15 april