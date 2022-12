Als er niks gebeurt, komt einde van populaire ijsbaan De Meern in zicht: ‘De aardigheid is er wel vanaf’

Het vriest dat het kraakt en veel natuurijsbanen worden omgetoverd tot winterse plekken vol gezelligheid. Maar in De Meern blijft het stil: het ijsbaanbestuur stopt en aan opvolgers lijkt een gebrek. ,,De aardigheid is er wel vanaf.”

Meestal is het een drukte van jewelste als de plas in het Kloosterpark - tussen de woonwijken Nyevelt en De Balije - is bevroren. Kleintjes maken al schuifelend hun eerste meters op het ijs, terwijl de grotere kinderen meedoen aan een schaatswedstrijd.

Maar na jaren van trouwe dienst houdt het vijfkoppige bestuur ermee op. En dat betekent geen schone ijsbaan, geen chocomel of snert, geen verlichting of muziek en geen schaatsactiviteiten. ,,Dan is de aardigheid er wel vanaf”, vindt penningmeester Gerard Wolswijk.

Natte voeten en Elfstedentocht

Het bestuur heeft veel taken, en veiligheid staat voorop. ,,We kijken of het verstandig is om de baan te openen: kan het alle schaatsers dragen? Op bepaalde plekken is de vijver 50 tot 80 centimeter diep en daar wil je niet door het ijs zakken”, legt Wolswijk uit.

Quote Voor kinderen is het meer dan een beetje rondkrabbe­len: ze voelen zich echt gezien als schaatsers Gerard Wolswijk, Penningmeester bij IJsbaan De Meern Ook zorgen bestuursleden voor een koek-en-zopiekeet en wanneer het lang blijft vriezen, organiseren ze wedstrijden en andere evenementen. ,,Zo hebben we een ‘Elfstedentocht’ uitgezet over de baan en slootjes daaromheen, met posten waar kinderen een stempel konden halen.”

Om opheffing te voorkomen, is het bestuur al lange tijd hard op zoek naar opvolgers. ,,Er zijn zeker vijf mensen nodig”, denkt Wolswijk. Het vrijwilligerswerk kost ‘s winters, wanneer de plas bevroren is, elke dag een paar uur tijd. ,,Je krijgt er zoveel dankbaarheid en blije gezichten voor terug. Voor kinderen is het méér dan een beetje rondkrabbelen: ze voelen zich echt gezien als schaatsers.”

Mocht niemand zich melden, dan is het einde van de ijsbaan snel in zicht. ,,In januari is het écht klaar.”

