Als Hans Lutz (1937-2022) ergens binnenkwam, keek iedereen naar hem

Toen een journaliste hem vertelde dat ze zwanger was, liep Hans Lutz, chef kunstredactie van het Utrechts Nieuwsblad direct de deur uit. Niet om het nieuws even te verwerken, zo bleek toen hij even later terugkwam. Hij verblijdde de medewerkster met een grote bos bloemen. Blauw en roze, want het kon immers een jongen of een meisje worden. ,,En daar gaan we de box neerzetten”, zei hij resoluut. De redactrice was geraakt. Ze voelde zich gezien, gewaardeerd.