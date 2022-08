Als het aan de VVD ligt, gaan ambtenaren van de provincie bloed geven in de tijd van de baas

639 appartemen­ten opgeleverd in Leidsche Rijn: ‘Voor werkende jongeren die tussen wal en schip vallen’

In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is een nieuw appartementencomplex opgeleverd. Het complex, genaamd Change=, is compleet gericht op werkende jongeren die nog niet kunnen kopen, maar ook niet in aanmerking komen voor sociale huur. Dit project raakte eerder in opspraak door hoge servicekosten.

2 augustus