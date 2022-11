Als het aan Jaleesa, Chantal en Lisa ligt komt de Sint tóch naar Culemborg: ‘Het is superbelangrijk’

Goed nieuws voor de kinderen in Culemborg; de Goedheiligman komt - als het goed is - tóch naar hun stad. Het Sinterklaascomité blies donderdag alle activiteiten af, maar Jaleesa Suitela (30), Chantal van der Tuijn (50) en Lisa Heerlijn (30) hebben de handen in elkaar geslagen. ,,Een Sintintocht is gewoon superbelangrijk.”

Het drietal runt twee dansscholen in Culemborg en zou daarmee ook deelnemen aan de het Sinterklaasfeest dat in eerste instantie zou plaatsvinden. Toen ze hoorden dat het Sinterklaascomité had besloten om het evenement in hun stad niet door te zetten, besloten ze dat dat geen optie was. ,,Zodoende zijn wij achter de schermen druk bezig. Er zit véél tijd in, maar dat doen we met alle liefde.”

Veiligheid

Het feest werd geannuleerd vanwege discussie over de inzet van zwarte pieten. Een deel van de vrijwilligers wilde vasthouden aan de traditionele uitdossing en dat zou tot te grote veiligheidsrisico’s leiden. De Culemborgse burgemeester Gerdo van Grootheest zegt daarover: ,,De veiligheid speelt een grotere rol dan eerdere jaren, door de onrust die is ontstaan na de aankondiging van de sinterklaasactiviteiten waar ook zwarte pieten bij zijn.”

Op het feest van de drie dames komen alleen roetveegdanspieten. ,,Dat was al de bedoeling, dat organiseerden wij al. Dat willen we voortzetten.”

De pieten laten zich zowel op de markt als bij de voetbalclub Focus in de Culemborgse wijk Parijsch zien. Dit zijn ook de locaties waar de kinderen de Sint kunnen ontmoeten. Het oorspronkelijke idee was dat Sinterklaas in een bus aan zou komen, maar vanwege het tijdsbestek waarin nu gehandeld moet worden, lukt dat niet. ,,We denken dat het wijsheid is om hem vanuit het oude gemeentehuis van beneden omhoog te laten lopen. Dat is zijn slaapverblijf. Daarna gaat hij naar Focus.”

Op deze locaties gaan honderd dansers performen. Alle kinderen op basisscholen krijgen de choreografie doorgestuurd zodat zij mee kunnen doen. Of het Sinterklaasfeest nu dan écht doorgaat, is nog een beetje de vraag. ,,We hebben al een aantal partijen gesproken en iedereen zet zich volledig in, máár de vergunning moet nog worden aangepast. Het kan dus nog anders lopen.”

