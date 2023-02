Als K. (34) na dollemansrit uit gestolen ambulance stapt, kijkt hij star voor zich uit: ‘Reageerde totaal niet’

Rechtbank Utrecht haalt online-gebiedsver­bod Almelo onderuit

ALMELO/UTRECHT - De door Almelo ingevoerde maatregel voor een ‘online-gebiedsverbod’ is door een Utrechtse rechter keihard onderuitgehaald. Al ging het om een Utrechtse zaak. Het wachten is op een eerste rechtszaak tegen de gemeente Almelo, nu al lijkt de maatregel een dode letter in de gemeentelijke apv.

5 februari