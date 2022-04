Altijd al een potje FIFA willen spelen tegen de beste spelers van Nederland? Dat kan deze week hier!

PVV wil ‘criminelen’ uit kraakpand zetten, maar dat gaat volgens de provincie niet lukken

Krakers in een voormalige officierswoning aan de Dolderseweg tussen Huis ter Heide en Den Dolder hoeven dit en waarschijnlijk ook volgend jaar niet te vrezen voor uitzetting. Er is ‘geen juridische grondslag voor ontruiming’ schrijft het provinciebestuur in een brief aan de statenfracties.

