Altijd al willen kletsen met een overleden held? App maakt gesprek met Utrechtse standbeelden mogelijk

Even serieus: hoe kwam je op dit idee?

,,Dat is al een tijdje geleden. Ik was in Praag en via Telegram, een soort WhatsApp, had ik een spel gedaan met een chatbot. Iedereen kent het wel van Bol.com dat zo’n saaie robot tegen je praat, maar je kunt er best leuke dingen mee doen.”

En toen ben je gewoon gaan zitten klooien?

,,Ja, eigenlijk wel. Ik heb twee jaar geleden een studie informatica afgerond en in mijn eigen tijd doe ik wat projectjes. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik hiermee moest, maar toen Utrecht 900 voorbijkwam dacht ik: ‘Dit is perfect’. Zij waren ook gelijk enthousiast over mijn idee om met standbeelden te ‘praten’.”

Volledig scherm Guus de Jonge, het meesterbrein achter de app. © Guus de Jonge

Want hoe werkt het precies?

,,Je krijgt eerst het telefoonnummer van Jan van Nassau. Via hem kun je in contact komen met de andere zeven beelden in de stad Utrecht. Als je de locatie van het beeld hebt gevonden en het klopt, geeft Jan je het nummer van dat beeld. Het is net alsof je Pokémons aan het vangen bent.”

Zit er ook nog een educatief onderdeel aan de app?

,,Je leert eigenlijk iets over de stad zonder dat je het doorhebt. Het is ook heel surrealistisch, want je praat met een overleden figuur. Die vertelt zijn of haar verhaal alsof je in dezelfde tijd leeft. Zo vertelt Truus van Lier over de Tweede Wereldoorlog en Biru de hond heeft het dan weer over zijn baasje en hoe het eraan toeging in de kunstwereld. Het is een stukje geschiedenis.”

Waar kunnen mensen de app vinden?

,,Je kunt naar utereg.nl gaan. Daar staat het concept uitgelegd en dan kun je op start drukken. Het enige wat je nodig hebt op je telefoon is Telegram en dan kun je gewoon beginnen met appen.”

Volledig scherm Een kaart van Utrecht met alle acht standbeelden. © Guus de Jonge

