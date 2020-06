Alwéér hulpverleners bekogeld in Veenendaal: ‘Als ik zie dat er iets gebeurt, ga ik echt de politie niet bellen’

Angelique woont naast station Maarn en is het spuugzat dat treinreizi­gers in haar tuin plassen: ‘ProRail doet niets’

14:04 Angelique baalt van de treinreizigers die vanaf het station in Maarn in haar tuin staan te gluren. Ze maken schunnige opmerkingen, gooien rotzooi over het hek en staan in haar tuin te plassen. De Maarnse hoopt nu dat ProRail een hoog hek plaatst.