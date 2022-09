Amsterdammer Hans ging zó erg van Maarssen houden dat er een dichtregel over het dorp op zijn rouwkaart stond

In dit museum beleef je de geschiede­nis van Vianen, Leerdam en Zederik in één expositie

De drie gefuseerde gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik staan centraal in de expositie Historische verhalen langs Lek en Linge in het Stedelijk Museum Vianen. De expositie, vanaf 24 september te zien, blijft vijf jaar en zal in die tijd ook aan veranderingen onderhevig zijn.

18 september