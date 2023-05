Anale seksspelletjes met ingehuurde stripper, Utrechts corps zegt ‘zware sancties’ op te leggen

DE KWESTIE Wat vindt u: is ‘anaal ringwerpen’ per definitie verwerpe­lijk, of moeten we het maar tolereren?

Een groepje mannelijke studenten uit Breukelen en Utrecht had de grootste lol toen zij een fles in brachten bij een geknielde, naakte vrouw en vervolgens gingen ringwerpen. Maar de foto’s en het filmpje dat hiervan opdoken op sociale media stemt anderen allerminst vrolijk. Wat vindt u: Is dit 'spelletje’ per definitie verwerpelijk, of moeten we het maar tolereren?