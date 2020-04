Anderhalve meter afstand? Hoe doe je dat op school, bij de tandarts of de kapper?

Sinds 2011 vermist, in 2020 gevonden: poes Romeo uit Houten is weer thuis

8:27 Het was geen paasei, die afgelopen tweede paasdag onder de struiken in een tuin in Houten-Zuid verstopt lag... het was een kat. De vindster besloot de dierenambulance te bellen, omdat het dier meer dood dan levend was. Na een paar dagen ziekenhuis, kon kat Romeo herenigd worden met zijn baasjes, die hem al 9 jaar kwijtwaren.