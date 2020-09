Andrea (43) zat vast in kapotte lift op station Terwijde, storingsdienst NS wilde niet helpen

video Utrechtse Joan (92) streed 60 jaar geleden tegen dempen van de singel: ‘Ik voel de afkeer nog’

5 september Nog een week en dan heeft Utrecht haar singel terug. Maar als het aan de Utrechtse Joan Vermeulen (92) had gelegen, was die singel nooit gedempt. Zij protesteerde zo’n zestig jaar geleden tegen het dichtmaken van wat volgens haar zó hoort bij de stad. „Het dempen was een gebrek aan respect én liefde voor de stad.”