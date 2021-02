Andrea zakte met haar rolstoel door het ijs: ‘Wie is de man die mij uit het wak haalde?’

Fietser neergesto­ken na conflict over inhaalma­noeu­vre op fietspad in Utrecht

11 februari Een inhaalmanoeuvre is donderdagavond voor een fietser op de Benschoplaan in de Utrechtse wijk Transwijk vervelend afgelopen. De fietser haalde een andere fietser in. Volgens de politie ontstond er vervolgens een conflict tussen de twee die eindigde in een steekpartij.