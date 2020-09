Anna-Marie versleet 350 kwastjes voor haar meesterwerk: een haarfijn gezicht op de Domtoren

Besmettin­gen, verkoudhe­den en lesuitval; zo worstelen scholen met corona: ‘Een milde herfst graag!’

7:00 Met kunst en vliegwerk gaan de middelbare scholen in de regio de coronacrisis te lijf. Niet alleen kunnen leerlingen en docenten besmet raken met het virus, ook de kans op een verkoudheid wordt nu weer groter, waardoor ze getest moeten worden. En dat kan soms best even duren. Hierdoor is er veel lesuitval. Elke school gaat daar weer anders mee om. De één heeft al een oplossing, de ander zoekt het nog uit.