Anna Zanger geeft niet op: Utrechters moeten mening kunnen geven over stad met 100.000 extra inwoners

Referendum over groei van de stad Utrecht is van de baan, al legt nog niet iedereen zich daarbij neer

Een poging van twee Utrechters om te komen tot een referendum over de groei van de stad is mislukt. Het aantal handtekeningen stokte op 4252, waar er ruim 10.000 nodig waren. In de politiek legt echter nog niet iedereen zich erbij neer dat Utrechters zich níet kunnen uitspreken over de omstreden groeiplannen. Kan de gemeenteraad het plan alsnóg blokkeren?

30 september