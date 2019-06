Anne (28) maakte 3600 mensen blij met haar lieve kaartjes

Indebuurt UtrechtOoit een klein kaartje gevonden met daarop een lief berichtje? Grote kans dat de Utrechtse Anne (28) die voor je heeft geschreven. Voor haar project Happy Little Moment maakt ze kaartjes met lieve berichtjes en laat die achter op openbare plekken. Zo hoopt ze ‘wat meer liefde te verspreiden’ in de wereld.

Het gaat om kleine kaartjes van nog geen 8 bij 6 centimeter, met een lief zelfgemaakt berichtje aan de binnenkant, geschoven in een kleine envelop met een hartje erop. Boodschappen als ‘je bent geliefd’ en ‘dankjewel dat jij bestaat’, die dienen om willekeurige mensen op te vrolijken.

Een hart onder je riem

En die plotselinge tekenen van liefde geven ook mooie reacties. Een van de mooiste momenten die Anne zich nog kan herinneren, was nadat ze een kaartje in de trein had gelegd. ,,Op mijn kaartjes zet ik ook mijn website, zodat mensen het project kunnen bekijken. ‘Vinders’ kunnen er ook reacties achterlaten. Zo kreeg ik een berichtje van een vrouw die een van mijn kaartjes had gevonden. Ze was net onderweg terug naar huis, na het bezoeken van haar ernstig zieke moeder. Ze vond mijn kaartje op haar stoel. Er stond op: ‘een hart voor onder je riem’. Ze zei dat dat ze dat toen echt heel erg nodig had.”

Anne’s bijzondere project begon op Bali. ,,Ik was net afgestudeerd van de kunstacademie en wist niet wat ik wilde doen. Ik besloot een enkeltje naar Bali te boeken en heb daar uiteindelijk bijna een jaar gewoond.” Toen ze daar op een dag een winkeltje binnenliep, kwam het idee opeens binnen. ,,Ik maakte altijd graag kaartjes met lieve berichten om mensen om mij heen te verrassen. Toen ik in die winkel een setje handgeschept briefpapier en kleine envelopjes zag van hetzelfde materiaal, kwam ik op dit idee. Ik dacht: waarom alleen mensen om mij heen blij maken, als ik dat bij iedereen kan doen?”

Kiosk

En dat is gelukt. Anne laat de briefjes niet alleen op openbare plekken achter, soms geeft ze ze ook aan mensen. ,,Soms vind ik dat nog spannend, maar het doel vind ik belangrijker dan hoe ik me op dat moment voel.” De kaartjes zorgen altijd voor een glimlach op het gezicht van de ontvanger. ,,Een keertje was ik op het station in de Kiosk, waar het enorm druk was. Een mevrouw was in haar eentje allebei de kassa’s aan het beheren en was erg druk aan het werk, maar nog steeds tegen iedereen heel vriendelijk. Toen ik aan de beurt was, gaf ik haar snel een kaartje. Dat vond ze denk ik wel leuk.”

Quote Als ik een beetje aan iemand geluk kan bijdragen, al is dat maar voor heel even, dan vind ik dat al heel waardevol. Anne , Happy Little Moment

Zelf mag Anne ook wel eens van die geluksmomentjes meemaken, vertelt ze glunderend: ,,Laatst was ik in de Starbucks en toen schreef de medewerker mijn naam op de beker, met een hartje ernaast. Dat vond ik zo leuk – het was iets kleins maar niet vanzelfsprekend. Ik hoop dat mijn kaartjes voor anderen ook zo’n effect hebben.”

50.000 kaartjes

Ondertussen heeft Anne al ruim driehonderd kaartjes achtergelaten. Ze maakte ook kaartjes in opdracht, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. Reken je die mee, dan staat de teller op 3600. En ze is nog lang niet klaar: ,,Mijn doel is om voor het einde van volgend jaar 50.000 kaartjes achter te laten. Ik wil mensen blij maken, ik geloof eigenlijk dat de wereld véél liefdevoller kan zijn. Als ik een beetje aan iemands geluk kan bijdragen, al is dat maar voor heel even, vind ik dat al heel waardevol.”