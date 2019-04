‘Anne Faber had ieders dochter, zus of vriendin kunnen zijn’

Natuurgene­ze­res Sara G. in hoger beroep tegen celstraf

16:16 De strafzaak rond natuurgenezeres Sara G. (59) krijgt een vervolg. De vrouw uit Kockengen gaat in hoger beroep, nadat de rechtbank in Utrecht haar twee weken geleden 8 jaar cel oplegde. Volgens de rechtbank is zij verantwoordelijk voor de dood van haar cliënt Carmen.