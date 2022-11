Annie is gék op puzzelen en maakte er zelfs haar werk van: ze leent meer dan 600 puzzels uit aan liefhebbers

Twee keer nadenken voor je een opblaasbad­je in de tuin zet: watertarie­ven Vitens ‘historisch’ verhoogd

Klanten van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland Vitens gaan volgend jaar meer betalen voor water. Wie op zomerse dagen zijn opzetzwembad vult of de tuin sproeit in tijden van droogte ziet het tarief in de toekomst mogelijk nog verder stijgen.

18:30