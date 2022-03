Antoinette (56) is door botte pech al meer dan 10 paarden kwijt en voor merrie Diane dreigt ook de spuit

De zon schijnt, de vogels zingen, haar beide honden scharrelen wat rond op het erf en elf van haar paarden staan in de wei of paddock. Ondanks dat ze zeven dagen in de week voor haar bedrijf bezig is en er nooit rijk van zal worden, is Van den Koedijk blij en tevreden. ,,Het buitenleven en de dieren, dat is mijn rijkdom. Maar als ik een paard moet laten inslapen, sta ik met tranen in mijn ogen.’’