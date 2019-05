ANWB verwacht drukke avondspits door Hemelvaartsweekend

Weer gewonnen: Vreeland heeft actiefste flitspaal van Nederland

12:04 De flitspaal langs de N201 bij Vreeland is nog altijd de meest actieve flitspaal van Nederland. In de richting Hilversum werd in de eerste vier maanden van dit jaar gemiddeld 124 keer per dag geflitst. In totaal zijn dat 14.875 boetes.