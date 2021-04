Appartement in Utrecht Overvecht blijkt volgestouwd met een fortuin aan cocaïne en contant geld

Tientallen kilo’s cocaïne en honderdduizenden euro’s aan contant geld. Die enorme vondst deed de politie tweeënhalve week geleden in een sociale huurwoning in Utrecht Overvecht. Een 34-jarige Utrechter zit vast voor betrokkenheid.

Als ‘een grote drugsvangst’ typeerde de politie de vondst eerder deze maand in het holst van de nacht. Het was een toevalstreffer. Agenten kwamen af op een inbraakmelding maar troffen geen inbrekers aan rond het appartementencomplex, in de buurt van station Overvecht.

Tassen vol

Wel zagen zij rond 02.00 uur die dinsdagnacht 13 april bij het naar binnen gluren tassen in de woning staan. Die bleken bij nadere inspectie vol te zitten met pakketten cocaïne. In totaal blijkt voor grofweg 40 kilo coke in de woning te hebben gelegen. Met een straatwaarde van 50 euro per gram komt dat neer op een slordige 2 miljoen euro.

Daarnaast lagen verspreid over de woning ook nog eens stapels met contant geld, vooral biljetten van 10, 20 en 50 euro, maar ook van 100 euro. Bij elkaar blijkt dit te gaan om zeker 200.000 euro. De stapels met geld en de pakketten met cocaïne zijn in de loop van de dag in speciale tassen de woning uitgedragen.

Sluiting woning

Burgemeester Dijksma heeft de vorig jaar volledig gerenoveerde huurwoning direct na de ontdekking laten sluiten voor tenminste een half jaar. De man die aanwezig was in het appartement aan de Van Brammendreef, is aangehouden en zit sindsdien vast.

Het voorarrest van deze vooralsnog enige verdachte in de grote drugszaak is donderdag met negentig dagen verlengd. Komende zomer moet hij voor het eerst voor de rechtbank verschijnen. Ondertussen is het onderzoek naar de herkomst van de drugs en het geld nog in volle gang. Openbaar Ministerie en politie doen geen uitlatingen over de vondst en de stand van zaken in het onderzoek.

