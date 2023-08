Arbiter Arno Wateler stuurde KNVB een brief na missen promotie, maar slikt teleurstelling weg

Modeshow met lichaams­kunst­wer­ken én verhalen erachter: Tattoo Catwalk belooft bijzonder te worden

Monique de Beer gelooft niet dat het al eens eerder is gedaan en dus belooft het een bijzondere middag te worden: de Tattoo Catwalk op de Museumwerf in Vreeswijk. Laten we zeggen: een soort modeshow, maar je draagt de getoonde lichaamskunst wel meteen de rest van je leven.