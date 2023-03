Arjen Lubach belde Jerry: hij vindt Cartesius toondoof en te cynisch voor satire

Brandende auto’s en vuurwerk­bom­men in IJssel­stein: ‘Dader kan geen straatnaam­bord­jes lezen’

Wat is er toch aan de hand in het Europakwartier in IJsselstein? Eerst vliegen er drie auto’s in de fik, later ontploft op klaarlichte dag aan de Spanjestraat een explosief. En maandagavond is om de hoek de Italiëlaan aan de beurt: wéér een explosie. Waarna burgemeester Patrick van Domburg deze woning laat sluiten en tot verboden gebied verklaart.