Arnhemmers krijgen maanden in plaats van jaren cel voor urenlange verkrachting jonge vrouw

De Arnhemmers Badder B. (26) en Jabir R. (20) hebben van de rechtbank veel mildere straffen gekregen voor de brute verkrachting van een 23-jarige vrouw in Nieuwegein dan geëist. Ze moeten respectievelijk 9 en 3 maanden de cel in.

De rechtbank in Utrecht vindt bewezen dat het duo de vrouw vorig jaar op een parkeerplaats urenlang verkrachtte. Maar mede door het vergelijken met eerder opgelegde straffen voor verkrachting komt de rechtbank tot een veel mildere strafeis dan de 36 maanden (16 voorwaardelijk) en 30 maanden (15 voorwaardelijk) die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.

Voor Badder B. en Jabir B. dreigt nog wel 9 maanden extra cel, als ze komende twee jaar opnieuw in de fout gaan. Het duo uit Arnhem vergreep zich vier uur lang op alle mogelijke manieren aan de jonge vrouw in en rond hun auto op een verlaten parkeerplaats in Nieuwegein. Al hielden ze bij de Utrechtse rechtbank twee weken geleden vol dat sprake was van ‘harde seks met wederzijdse instemming‘.

Filmpjes

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt het tegendeel uit dertig filmpjes die het duo zelf maakte. ,,Het schreeuwen van het slachtoffer ging door merg en been. Collega’s op het parket kwamen erop af, toen wij de beelden moesten bekijken’’, zei officier van justitie Fellinger. ,,Ze waren ontdaan over wat ze zagen.”

Een seksontmoeting van Badder B. op 3 september vorig jaar met deze vrouw uit Utrecht eindigde in ruzie. Toch benaderde hij haar de volgende dag opnieuw onder een andere naam en schakelde zijn vriend Jabir R. in als chauffeur, omdat hij geen auto had. Samen pikten ze de vrouw op. Daarna reden ze naar de parkeerplaats bij een sportpark. De vrouw die onder meer een autistische stoornis heeft, werd belet te vluchten en werd ook bedreigd door het duo.

Geen aangifte