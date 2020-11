Arrestatieteam politie betrokken bij ongeluk A12: auto vliegt door hek en belandt bijna op spoor

Utrecht kiest voor bouwen in de stad: ‘Het is een illusie dat je in polder Rijnenburg snel en goedkoop kan bouwen’

11:56 Het had de woningnood wellicht voor een groot deel kunnen oplossen, maar de Utrechtse coalitie kiest ervoor voorlopig een streep te zetten door woningbouw in de polder Rijnenburg. Nieuwe woningen worden in de bestaande stad gebouwd. ,,Het is een illusie te denken dat je die woningen in de polder zomaar even bouwt.’’