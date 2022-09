Asielzoekers mogen langer dan vier weken in Wijk bij Duurstede blijven

In deze winkel loop je niet met minder, maar méér geld in je portemon­nee naar buiten

Het is de enige winkel in de Utrechtse binnenstad waar je met méér geld in je portemonnee naar buiten wandelt. De Geldzaak is een soort ‘financiële huisarts’. Je kunt er aankloppen voor advies over besparen, hulp bij het aanvragen van een uitkering én om te controleren of je alle toeslagen krijgt waar je recht op hebt.

