Asielzoekers verhuizen van Wijk bij Duurstede naar Veenendaal: ‘Ik ben van hen gaan houden’

Aan het eind van de middag stapten de asielzoekers in de bus na een verblijf van precies vijf weken in de sporthal van korfbalvereniging Viking. Het werd een emotioneel afscheid. Een bus vol mensen met zwaaiende handen onder een stralende zon reed op de dijk richting Veenendaal.

De sfeer was compleet ander dan een maand geleden. Boze bewoners voelden zich overvallen door de plotselinge komst en haalden verhaal bij de burgemeester. Die wilde de groep onderdak geven, omdat de vluchtelingen anders buiten moesten overnachten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

‘Geweldige ervaring’

Jeanne Voerman, een van de vrijwilligers die letterlijk vanaf het eerste uur de handen uit de mouwen heeft gestoken om de asielzoekers een warm verblijf te bieden: ,,We zijn met zijn allen heel intensief met de asielzoekers bezig geweest. Vooral leuke dingen doen. Het is een geweldige ervaring om dit werk te doen.’’

,, Niemand van ons wist waar we aan begonnen. Ik had niet kunnen vermoeden dat het zo’n verrijking zou zijn. Het is ook een vreemde gewaarwording. We kenden elkaar niet en dan ga je je in zo’n korte tijd aan hen hechten en omgekeerd zij aan ons. Ik ben van hen gaan houden.’’

Afscheidscadeau van asielzoekers voor vrijwilligers

Voor Voerman is het zeker dat zij en andere vrijwilligers eerst nog een tijdje contact met de asielzoekers blijven onderhouden. ,,We vertrouwen erop dat het dan zo goed met hen gaat dat we elkaar kunnen loslaten.’’ Vrijdagavond werd in de sporthal een afscheidsfeest gehouden. Een feestelijke maaltijd, toespraken, schilderijtjes die de asielzoekers gemaakt hadden als cadeautjes en een ouderwetse stoelendans als hoogtepunt.

‘Het zijn gewone mensen’

Burgemeester Iris Meerts kijkt met een dubbel gevoel terug op de opvang van asielzoekers in Wijk. ,,Ik ben trots dat wij eraan hebben kunnen bijdragen dat zij niet langer in de open lucht in Ter Apel hoefden te blijven slapen. Maar gelijktijdig is het natuurlijk schrijnend dat dat in Nederland mogelijk is. Ik ben de vrijwilligers enorm dankbaar zoals zij zich hebben uitgesloofd. Dat is echt hartverwarmend. Er zijn vriendschappen ontstaan, de asielzoekers kregen een gezicht, het zijn gewone mensen zoals jij en ik, met één groot verschil: zij komen uit oorlogsgebieden.’’

Feestavond met gezamenlijke maaltijd met asielzoekers en vrijwilligers

Ook is Meerts de sportvereniging dankbaar. ,,Ik vind het groots zoals de korfbalvereniging Viking gereageerd heeft op ons verzoek de sporthal ter beschikking te stellen.’’ Daarmee doelt Meerts op de uitspraak van bestuurslid Caroline Vroege in deze krant: ,,Als wij half oktober maar weer over onze hal kunnen beschikken, is er voor ons geen groot probleem. Onze problemen zijn slechts kleine dingetjes in relatie tot waar asielzoekers mee te maken hebben. Tot half oktober sport Viking buiten, daarna binnen.’’

Leeg gebouw in Veenendaal

In Veenendaal sluiten de asielzoekers uit Wijk aan bij een ongeveer even grote groep die daar al vanaf begin augustus wordt opgevangen in het voormalige gebouw van Belcompany aan de Wageningselaan. Het gebouw dat eigendom is van een particulier, stond al geruime tijd leeg. In de zomermaanden is het geschikt gemaakt voor de opvang van asielzoekers. Aanvankelijk zou de eerste groep van 72 mensen er tot 1 oktober blijven.

Onlangs heeft het gemeentebestuur besloten dat de groep tot 150 mag worden uitgebreid. Wat nu dus feitelijk gebeurt met de komst van de Wijkse groep. Gelijktijdig werd besloten dat de asielzoekers er minstens tot 1 januari mogen blijven.

,,Indien nodig en gewenst gaan we tegen die tijd bezien of de termijn opnieuw verlengd moet worden’’, zegt gemeentewoordvoerder Frank Bartelds. ,,Het is een voormalig kantoorpand dat is omgebouwd tot slaapkamers en een centrale ontmoetingsruimte. Kort geleden is een extra verdieping vrij gekomen. De asielzoekers wonen hier goed, met meer privacy dan in de meeste sporthallen die voor opvang gebruikt worden.’’