Audi A6 afgebrand langs A12 bij Houten

Lachgasver­slaaf­de Younes (29) ontkent aandeel in brute moord op Yuval (61), ondanks DNA op touw

Bij de brute moord begin dit jaar op de 61-jarige Yuval in zijn flat in Utrecht is op het touw waarmee hij werd vastgebonden het DNA van de 29-jarige Younes B. gevonden. De zestiger werd vastgebonden, kreeg een trui om zijn hoofd en werd geschopt en geslagen. De drie verdachten waren volgens het Openbaar Ministerie vanwege drugsgebruik uit op zijn geld.

7 september