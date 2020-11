Audi crasht tegen een boom, bestuurder gaat er vandoor

Opvallend veel Utrechtse raadsleden doen gooi naar Kamerzetel: ‘Tussen droom en daad staan soms Haagse wetten in de weg’

13 november Opvallend veel raadsleden uit de Utrechtse gemeenteraad doen een gooi naar een Kamerzetel bij de verkiezingen in maart volgend jaar. Als het hen lukt om een plek in Den Haag te veroveren, nemen zij voortijdig afscheid van de lokale politiek. Waarom ze kiezen voor deze stap? ,,Veel dingen kun je niet in de gemeenteraad regelen, maar wel in de landelijke politiek.’’