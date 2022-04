Autistische man op slinkse wijze beroofd van 151.000 euro, zorginstelling en bank bezorgen geld bij ‘m terug

Licht autisti­sche bewoner (55) van zorginstel­ling op slinkse wijze beroofd van 151.000 euro

Een 55-jarige, licht autistische bewoner van een beschermdwonenhuis van zorginstelling Kwintes in Zeist is begin dit jaar op slinkse wijze beroofd van zijn spaargeld van 151.000 euro. De familie heeft het vermoeden dat een medewerker van de instelling de laffe daad pleegde. ,,Alle sporen wijzen in die richting.” De politie onderzoekt de zaak. De familie vertelt het ontluisterende verhaal.

7 mei