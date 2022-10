Auto botst in alle vroegte op boom, bestuurder gereanimeerd

Vervoers­ver­bod voor gevogelte in delen provincie Utrecht na uitbraak vogelgriep in Lunteren

In een deel van de regio Utrecht en Amersfoort geldt een vervoersverbod voor vogels die risico lopen op een besmetting met de vogelgriep. Dit vanwege een besmetting met het virus bij een pluimveehouderij in Lunteren. Circa 55.0000 hennen zijn afgemaakt in de hoop het virus de kop in te drukken.

21 oktober