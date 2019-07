Auto brandt uit en veroorzaakt file op A2

Volgens de bestuurder vatte de wagen vlam op het moment dat hij midden in een file stond, die was ontstaan door een ander ongeval.



Vanwege de brand werden alle rijbanen afgesloten. Overige weggebruikers werden via de vluchtstrook weggeleid.



Door de autobrand ontstond er een nieuwe file in de richting van Utrecht. Om de schade aan het asfalt te controleren en zo mogelijk te repareren is een bedrijf ter plekke. De snelweg werd daarvoor deels afgesloten, wat leidde tot forse vertraging voor het verkeer. Kort na 14.00 uur stond er nog een file van zo’n zeven kilometer volgens Rijkwaterstaat.



Verkeer richting Utrecht kan omrijden via de A15 vanaf knooppunt Deil, richting Gorinchem en vervolgens de A27 nemen naar Utrecht.