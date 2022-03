Auto brandt uit in Terwijde, politie denkt aan opzet

Bij dit stembureau in Nieuwegein is het minste gestemd: ‘De gemeente luistert toch niet’

De opkomst in Nieuwegein was al niet bijster hoog, maar bij stembureau De Driemaster in Fokkesteeg kon je vorige week een kanon afschieten. Slechts 423 mensen namen de moeite om hun stem uit te brengen. Waarom bleven de wijkbewoners massaal thuis?

23 maart